Политика "Холодный душ" для Путина: Порошенко сказал, когда вернет Крым и Донбасс

2019-01-17 18:00 189

 

"Холодным душем" для официальной Москвы стало единство и солидарность мира с Украиной в ответ на "азовскую атаку" России.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с иностранными дипломатами, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я благодарен всем, кто поддержал нас в этот сложный момент. Прежде всего тем государствам, которые стали соавторами и проголосовали за две важные резолюции на Генеральной Ассамблее ООН — о правах человека в Крыму и проблеме милитаризации Крыма и частей Черного и Азовского морей. Ваша позиция еще раз показала, что за агрессию Кремль будет платить высокую цену", — сказал дипломатам Петр Порошенко.

Он добавил, что наступит день, когда эта цена окажется неподъемной для Кремля.

"И тогда мы вернем и временно оккупирован Крым, и оккупированную часть Донбасса. То, что это обязательно произойдет, подтверждает путь Украины к восстановлению исторической справедливости — установление автокефальной православной церкви. Дорога к Томосу была длительной, непростой и тернистой. Но мы ее прошли с достоинством", — напомнил президент.

Порошенко особо отметил важность тесной координации действий в Нормандском формате, что позволило ослабить российскую агрессию.

"Прошлый год не дал российскому агрессору шанса соскочить с крючка санкций, которые, несмотря на браваду Кремля, больно бьют по его амбициях и аппетитах. Они не только ослабили махину российской агрессии, но и дали Украине драгоценное время для того, чтобы окрепнуть — как политически, так и экономически и военно", — сказал глава государства.

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