Украина Нехватка фтора вызывает кариес. Как пополнить его запас - Супрун

2019-01-17 20:00 210

 

Нехватка фтора в организме может повлиять на состояние костей и вызвать кариес, потому необходимо пополнять его запас в организме. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Суп

"Каждое утро или вечер, когда мы чистим зубы, они усваивают фтор (если паста с его содержанием). Этот микроэлемент - один из ключевых факторов устойчивости нашей зубной эмали к развитию кариеса. Чем меньше фтора, то более уязвимы зубы к порче. Также он влияет на прочность костей", - заявила она, отметив, что и его избыток может быть вредным, например, вызывать флюороз у детей.

По словам Супрун, питьевая вода является основным источником фтора. Нормальное количество этого элемента в составе воды 0,8-1 мг/л. Но в разных областях Украины вода по разному насыщена фтором:

  • Фтор отсутствует или его количество слишком низкое: Закарпатская, Ивано-Франковская, Черниговская, Львовская, Волынская, Ровенская;
  • Пониженное содержание фтора: Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, АР Крым;
  • Нормальное содержание фтора: Сумская, Черниговская, Харьковская, Луганская, Черкасская;
    Повышенное содержание фтора: Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая.

В некоторых странах воду фторируют, что безопасно для здоровья и помогает повысить уровень фтора в организме. Иногда фторируют еду (в Германии, Франции, Австрии и Швейцарии фторируют кухонную соль, а в Чили, Таиланде и Великобритании - молоко), что не является достаточно эффективным, так как с едой в организм попадает мало фтора.

Больше всего фтора содержится в морепродуктах, в чае и продуктах, которые изготавливаются с помощью фторированной воды.

Супрун дала советы, как повысить количество фтора в организме:

  • при заказе воды необходимо уточнить у поставщика о содержании в ней фтора;
  • если в воде или еде недостаточно фтора, необходимо покупать средства гигиены для ротовой полости, которые содержат
  • фтор, однако необходимо посоветоваться с врачом;
  • содержание фтора в зубной пасте должно быть указано на упаковке, для взрослого рекомендуется брать с содержанием не менее 1350 ppm, а для детей ниже;
  • если зубы имеют повышенную чувствительность, использование средств гигиены для ротовой полости с содержанием фтора не рекомендуются. 
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