Политика ВСУ не хватает боеприпасов, военным приходится принимать трудные решения, - Кирби

2024-02-08 20:04

 

Украинские военные вынуждены экономить боеприпасы, потому что боятся, что они могут закончиться. Этим пытаются воспользоваться россияне, чтобы больше атаковать украинские позиции и мирные города.

Об этом в ходе брифинга сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы знаем, что в некоторых подразделениях украинские военные очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы заканчиваются", - отметил Кирби.

Он добавил, что украинские командиры на отдельных участках также должны определять, какие системы большей дальности использовать сейчас, а какие - нет, из-за отсутствия новых траншей военной помощи.

"Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые – и об этом им известно – сейчас не пополняются", – отметил представитель администрации.

Во время брифинга Кирби заявил, что россияне хотят иметь оперативную базу в районе Авдеевки. Это отправная точка, логистический центр, однако Силы обороны Украины продолжают бороться за нее.

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