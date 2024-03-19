Политика Из-за нехватки боеприпасов ВСУ отходят на вторую и третью линии обороны, - Белый дом

2024-03-19 18:26

 

У ВСУ на Донбассе заканчиваются боеприпасы и из-за чего они вынуждены отходить. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.

"У них заканчиваются боеприпасы на Донбассе и они сейчас отходят на вторую и третью линии обороны. Оккупанты продолжают давить в западном направлении. Им (украинцам - ред.) нужна поддержка и она нужна сейчас", - отметил Кирби.

"Время имеет значение", - подчеркнул Кирби, комментируя рассмотрение законопроекта о помощи Украине в Конгрессе.
Помощь США Украине

Сенат США утвердил законопроект, предусматривающий дополнительное финансирование на приоритеты безопасности США. Это включает $60 млрд для Украины. Палата представителей Конгресса еще не вынесла законопроект на голосование.

12 марта США объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму $300 млн. Это первая помощь от США в этом году. В пакет вошли ракеты для Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы AT-4. Вооружение предоставят со складов Пентагона. Там ожидают, что оно поступит в ВСУ в кратчайшие сроки.

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