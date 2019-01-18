Политика У Епифания ответили на новый закон о праве церковных общин на храмы

2019-01-18 19:29 195

В новой Православной церкви Украины прокомментировали принятый Верховной Радой закон о механизме перехода религиозных общин. В ПЦУ говорят, что отсутствие такого документа было в интересах УПЦ МП.

Как заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Православной церкви Украины Иван Сидор в интервью СМИ, до принятия закона имели место конфликты, когда "внешние силы" мешали приходам самостоятельно определяться со своим религиозным центром и менять подчиненность.

"Они (УПЦ МП) даже принимали решения о том, что храмы и другое имущество должны принадлежать не общине, а епархиальному архиерею. Но настоящая церковная жизнь - в приходах, а не в канцеляриях архиереев, и общины сами должны решать свое будущее", - отметил Сидор.

Напомним, 17 января Верховная Рада утвердила правила изменения религиозными общинами подчиненности. В соответствии с законом, за общиной, которая изменила подчинение, остается храм.