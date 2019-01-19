Украина Купание на Крещение-2019: как правильно окунаться в прорубь

2019-01-19 00:23 225

Есть две стороны купания на Крещение Господне: первая – медицинская, вторая – духовная. Когда нельзя категорически нырять? Как подготовить организм к процедуре? И как после купания в проруби не заработать пневмонию?

Совет 1 – обратите внимание на здоровье. Регулярное закаливание – полезно для здоровья. Но резкое переохлаждение может стать причиной воспаления хронических болезней. Поэтому к нырянию нужно грамотно готовиться, особенно если вы решили это сделать впервые на Крещение.

Какие есть противопоказания к купанию?

- любые болезни в острой стадии;

- сердечно-сосудистые заболевания;

- эпилепсия, перенесенные травмы черепа, склероз сосудов головного мозга;

- невриты, полиневриты;

- сахарный диабет, тиреотоксикоз;

- глаукома, конъюнктивит;

- язва желудка, энтероколит, холецистит, гепатит;

- венерические болезни.

Совет 2 – готовьтесь к купанию заранее. В идеале готовиться к окунанию нужно еще в августе.

Совет 3 – выберите купель. Лучше купаться в специально организованных местах, а не где вам вздумается. Во-первых, организаторы уже учли идеальные параметры и глубину купели, во-вторых, часто рядом дежурят спасатели. В-третьих, там много людей, которые в случае чего смогут вам помочь.

Совет 4 – возьмите нужный инвентарь. Возьмите с собой купальник, плавки, полотенце, халат, комплект сухого беля и одежды, тапочки, чтобы не бежать к купели босыми ногами по льду. Обратите внимание, чтобы подошва тапочек не скользила. Возьмите с собой термос с чаем. Можете взять также теплые носки.

Совет 5 – разогрейтесь перед нырянием. Только не алкоголем! Алкоголь категорически нельзя употреблять перед нырянием в прорубь. Вам может показаться, что он вас греет, но все получается в точности наоборот, он усиливает теплоотдачу. Есть все шансы заработать воспаление легких, потому что можно не заметить переохлаждение.

Разогреваться нужно физкультурой. На протяжении нескольких минут сделайте зарядку. Тело должно быть горячим, но не вспотеть. Раздевшись, сделайте несколько взмахов руками и ногами, приседаний и наклонов.

Совет 6 – не задерживайтесь в воде. Православная традиция говорит, что окунаться нужно три раза. Этого достаточно. Три быстрых ныряния и выходите на сушу. Вам может показаться, что вы продержитесь в воде и дольше. Вполне возможно, но лучше этого не делать, чтобы не заболеть.

Не страшно, если вы будете окунаться не с головой. Лучше поберечь себя. Одно дело, если после купания вы сядете в теплую машину и уедете, другое дело, если вам нужно 20 минут идти пешком от проруби с мокрой головой на морозе.

Совет 7 – согрейтесь после купания. Здесь пригодится термос с чаем. Но сначала разотрите тело хорошо полотенцем, быстро оденьтесь в сухое, теперь можно и чайку попить. Алкоголь после купания в проруби также категорически нельзя употреблять!

Совет 8 – не заставляйте себя купаться. Если вы не хотите нырять, боитесь это делать, то не поддавайтесь стадному инстинкту. Организм знает лучше.