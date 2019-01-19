Украина Крещение-2019: где в Киеве можно будет нырнуть в прорубь. Список

2019-01-19 11:00 300

В Киеве на Крещение можно будет окунуться в прорубь на 11 локациях. По данным КП "Плесо", места для купания будут открыты с 7:00 до 21:00. На каждом из них будут дежурить спасатели и работать медпункты.

Для крещенского обряда можно выбрать любой из специально подготовленных пляжей в каждом районе столицы:

Днепровский район

пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке);

пляж "Венеция" (остров Долобецкий);

пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры);

пляж "Тельбин" (на проспекте Павла Тычины);

пляж "Радужный" (озеро Радужное, улица Марка Черемшины);

пляж "Центральный" (Труханов остров).

Оболонский район

пляж "Вербный" (озеро Вербное, улица Приозерная);

место массового отдыха "Наталка" (улица Приречная, залив Оболонь);

парк "Наталка" (Оболонская Набережная);

пляж "Пуща-Водица" (водоем Горащиха, 7-я линия).

Деснянский район

зона отдыха "Троещина" (улица Оноре де Бальзака).

Чтобы купание было безопасным и не навредило здоровью, специалисты советуют соблюдать простые правила, которые подготовили опытные специалисты спасательной службы.

Подготовка

Постепенность. Прежде всего, советуем готовиться к купанию заранее. Ни в коем случае не идите в ледяную воду без предварительного взвешенного и длительного процесса закалки организма.

Только с разрешения высококвалифицированного врача, которому Вы доверяете, который хорошо знает Вас, как пациента, и с учетом индивидуальных особенностей Вашего организма видит допустимым "экстремальное купание", и убежден, что риск внезапного проявления/обострения болезней отсутствует.

Локацию для купания выбирайте специально обустроенную, где Вы будете под наблюдением специалистов спасательной службы и дежурных медиков.

Не погружайтесь там, где Вы будете находиться вне поля зрения других людей и где, в случае чего, будет отсутствовать возможность быстро предоставить Вам медицинскую помощь.

Нет алкоголю! Ни до, ни после погружения. Алкоголь только создает обманчивый эффект согревания. На самом деле ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Чай, кофе, горячий бульон - пожалуйста, если нет индивидуальных противопоказаний.

Процесс омовения

Без резких движений. Заходить в воду следует медленно, постепенно, прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно и сознательно. Важную роль играет эмоциональное спокойствие во время обряда. Сломя голову забегать в воду - запрещено (можно и головой об лед удариться, и опасный стресс для организма получить).

Стоя по пояс в воде, необходимо развернуться лицом к берегу и можно осуществить кратковременные погружения путем приседания.

Холодная вода влияет на организм таким образом, что появляется мощная эйфория и риск совершения самоуверенных поступков, к примеру, люди начинают плавать (категорически не рекомендуется), хвастаться перед окружающими длительным пребыванием в воде, делать резкие движения и тому подобное. Не теряйте контроль над своим эмоциональным состоянием.

Во время пребывания в воде, внимательно следите за возможными замечаниями очередных спасателей и немедленно и безусловно выполняйте их указания.

После омовения

Выходить на берег советуем не спеша и осторожно. Самой распространенной причиной травмирования во время праздничных обрядов 19 января является скользкий лед возле проруби.

Одеться в теплую свободную одежду. Одежда, которая обтягивает, приводит к ускорению охлаждения.

Согревайтесь теплыми безалкогольными напитками и при необходимости идите в теплое помещение.