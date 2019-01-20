Украина Украину накроют снегопады и резко изменится погода

2019-01-20 11:30 675

 

После Крещения синоптики прогнозируют приход в Украину ощутимого похолодания и серьезных морозов со снегопадами.

Как пишет «Сегодня» со ссылкой на «Укргидрометцентр», в субботу, 19 января почти по всей Украине без осадков – снега стоит ожидать лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Температура воздуха днем в западных, северных и центральных регионах составит от -4 до -1 градуса, в восточных областях от +2 до +4 градусов, на юге от +1 до +5 градусов.

В воскресенье, 20 января запад Украины (кроме Волынской и Ровенской областей), центр и север засыпет снегом. В Одесской и Николаевской области – снег с дождем. С северо-востока надвинется похолодание: так, в северных областях днем в среднем от -6 до -3 градусов, в восточных от -6 до -2 градусов, в центральных областях от -5 до -2 градусов, в западных от -4 до -1, и на юге от +1 до +5 градусов.

В понедельник, 21 января в восточных регионах ожидается снег, а в южных – снег с дождем, на остальной территории Украины без осадков. В западных областях днем от -4 до 0 градусов, на севере и в центре от -5 до -2 градусов, на востоке от -4 до +1 градуса, и в южных регионах от 0 до +8.

Во вторник, 22 января осадков в Украине не ожидается. Температура воздуха днем составит: в западных областях от -7 градусов от 0, в северных и восточных областях от -10 до -7 градусов, в центре от -8 до -6 градусов и на юге от -5 до +1 градуса.

В среду, 23 января снег везде, кроме западных областей. Столбик термометра днем на западе будет колебаться в диапазоне от -7 градусов до 0, в северных и восточных областях от -10 до -7 градусов, в центре от -8 до -6 градусов, на юге от -1 до +5 градусов.

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