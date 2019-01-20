Политика Путин принял требование Запада по Керченскому проливу с условием

2019-01-20 14:00 1446

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласен допустить иностранных наблюдателей в район Керченского пролива. В Кремле поставили одно условие — из этого процесса должна быть исключена Украина.

Об этом в пятницу, 18 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с германским визави Хайко Маасом.

Министр иностранных дел России сообщил главе МИД Германии, что Владимир Путин готов удовлетворить запрос, с которым к нему ранее обращалась германский канцлер Ангела Меркель. Речь идет о допуске в район Керченского пролива иностранных наблюдателей из Германии и Франции.

Лавров отметил, что Кремль готов согласовать прибытие иностранцев «хоть сегодня, хоть завтра, в любое время». При этом глава российского МИД заявил, что западные партнеры хотят, чтобы этот вопрос также был согласован с украинской стороной.

В Кремле считают, что включение Украины в данный процесс заведет его в тупик. При этом Сергей Лавров сослался на неудачу так называемого «нормандского формата» урегулирования ситуации на Донбассе, в срыве которого представитель РФ обвинил именно официальный Киев.