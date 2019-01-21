Политика Филарет подтвердил, что новая православная церковь поддерживает связь с СБУ

2019-01-21 13:14 285

Как признал почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) в интервью одному из телеканалов, ПЦУ поддерживает связь со Службой безопасности Украины. При этом он уточнил, что церковь со спецслужбой ничего не согласовывает.

"Общаемся. Но ничего не согласовываем. Между КГБ и СБУ колоссальная разница. Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать все, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится," - заявил Филарет.

Также он вспомнил, что в советские времена спецслужбы активно вмешивались в дела церкви.

"С КГБ имели контакты все без исключения архиереи Московского патриархата. Не было архиерея, который не был бы в контактах с КГБ, потому что сама система была такая, что невозможно было иначе управлять церковью. Для того, чтобы назначить епископа, кандидатуру надо было согласовать с КГБ...

Или вы выполняете требования власти – или вы не будете существовать. С тех пор, как Украина стала независимым государством вмешательства СБУ никакого нет", - рассказал Филарет.

"Я есть патриарх, был и буду. Сегодня предстоятель Поместной церкви митрополит Епифаний, но я не отказываюсь от участия в развитии Украинской церкви. Я непризнанный патриарх для мирового православия, но для Украины я – патриарх и патриархом я остаюсь", - пояснил он.

Филарет настаивает, что название "Православная церковь Украины" - неверное. Правильно – "Украинская православная церковь".

"Сейчас распространяют неверное название "ПЦУ" - Православная церковь Украины. Правильно – Украинская православная церковь. Мы же не говорим "Православная церковь России" или "Православная церковь Болгарии". Это необходимо исправить", - настаивает Патриарх.

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