Политика Еврокомиссия внесла предложение по транзиту газа

2019-01-21 20:30 249

 

Положение касается троих основных параметров будущего транзитного соглашения, а именно длительность, объемы и тарифы.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил по итогам газовых переговоров в Брюсселе, что сделал России и Украине "справедливое предложение" по транзиту газа после 2019 года, сообщает Европейская правда.

По его словам, предложение покрывает три основных параметра будущего транзитного соглашения, а именно длительность, объемы и тарифы.

"Оно также покрывает и другие важные параметры, такие как инвестиции, поддержание газовой системы, технические и законодательные требования", - сообщил Шефчович.

"Не буду вдаваться в детали для обеспечения успешности результата, но уверен, что это справедливое предложение, основанное на нашем анализе и экспертных консультациях", - отметил вице-президент ЕК.

В тоже время, министр энергетики РФ Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров заявил, что Россия и Украина договорились в мае 2019 года провести министерские консультации по транзиту газа через Украину, также страны намерены продолжить работу на экспертном уровне.

Ранее сегодня, сообщалось, что после переговоров министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Газпром готов продолжить газовые контракты после 2019 года даже без проведения экспертных консультаций.

Напомним, что сегодня, 21 января, состоялись газовые переговоры в Брюсселе. Главной темой переговоров стали перспективы транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Это второй раунд трехсторонних консультаций по газу, первый состоялся в июле прошлого года в Берлине. Россия, ЕК и Украина договорились тогда создать экспертную рабочую группу для обсуждения всех вопросов транзита газа после 2019 года.

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