Политика Никаких федераций и особых статусов не будет – Порошенк

2019-01-22 21:00 168

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не станет федерацией и особых статусов для регионов в ней не будет. Об этом он сказал, выступая по случаю Дня Соборности и столетия провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в Киеве во вторник, 22 января.

"В День Соборности мы искренне обращаемся к нашим землякам, которые живут в границах Украины и на временно оккупированных территориях Крыма, части Луганской и Донецкой областей. Мы никогда о вас не забываем. Мы каждый день работаем для того, чтобы приблизить день вашего освобождения от враждебного ига. Для достижения наших целей нам нужно беречь и укреплять наше украинское единство и соборность. Поэтому все должно быть четко понятно – Украина является унитарным государством, с одним государственным языком. Так написано в украинской Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая независимая соборная Украина", – сказал глава государства.