Украина Из-за гриппа школы Киева начали массово закрывать на карантин

2019-01-23 14:12 177

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12,1%, полностью обучение отменили в 11 школах, также приостановили в 14 школах.

Об этом сообщила, пресс-служба Киевской городской государственной администрации. В столичных школах в целом отсутствуют около 14% учащихся по разным причинам.

Указывается, что за третью неделю года в столице зарегистрировали 14 653 больных.

В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Количество больных увеличилось за счет детского и взрослого населения. Детей заболело 8 386, взрослых – 6 267.

Заболеваемость среди школьников выросла на 25,9% – до 3680 случаев. В больницы за неделю госпитализировали 162 человека, среди которых 127 детей.

Виктория ГОРОВАЯ.