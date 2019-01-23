Политика Завтра суд Киева вынесет приговор по госизмене бывшего непрезидента Януковича

2019-01-23 11:43 255

24 января в 9:00 Оболонский райсуд Киева  начнет оглашение приговора в деле о государственной измене бывшего непрезидента Украины Виктора Януковича. 

"24 января 2019 года в 09.00 в помещении суда состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины", - говорится в сообщении на сайте суда.

Напомним, беглого непрезидента Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

Обвинительный акт по делу о госизмене Главная военная прокуратура передала в суд еще в марте 2017 года. Сам Янукович в судебных заседаниях не участвует и на территории Украины отсутствует, скрываясь в РФ.

Обвинение просит для Януковича наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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