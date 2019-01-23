Политика В аннексированном Крыму ФСБ снова проводит обыски у крымских татар

2019-01-23 14:46 126

В оккупированном Россией Крыму, в Симферополе, в микрорайоне компактного проживания крымских татар Фонтаны в доме на улице Эмель проходит обыск.

Как сообщает "Крым.Реалии", обыск проходит в доме, где проживает семья крымских татар (глава дома - Энвер, жена Сейране).

В доме есть взрослые дети, которые являются мусульманами. Соседи характеризуют семью положительно, знают друг друга много лет.

Публичных комментариев сотрудников российских силовых структур по этому поводу нет.

Также известно, что сотрудники ФСБ проводят в аннексированном Крыму обыски у двух участников "украинского батальона имени Номана Челебиджихана".

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году на полуострове регулярно проходят обыски и допросы местного населения. 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

"Холодный душ" для Путина: Порошенко сказал, когда вернет Крым и Донбасс

2019-01-17 18:00 34236

Детективы НАБУ проводят масштабные обыски в горсовете Белой Церкви

2019-01-09 15:46 843

Оккупанты придумали, как поставлять в Крым пресную воду

2019-01-03 18:00 27480

Оккупанты "под елочку" открыли в Крыму трассу "Таврида"

2019-01-02 19:00 1911

Еще новости в разделе "Политика"

В аннексированном Крыму ФСБ снова проводит обыски у крымских татар

2019-01-23 14:46 126

В Северной Корее нашли тайную базу баллистических ракет

2019-01-23 12:44 204

Завтра суд Киева вынесет приговор по госизмене бывшего непрезидента Януковича

2019-01-23 11:43 246

Появились новые схемы мошенничества с евробляхами - как не остаться без авто

2019-01-23 09:41 648
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В аннексированном Крыму ФСБ снова проводит обыски у крымских татар 2019-01-23 14:46 126
В Северной Корее нашли тайную базу баллистических ракет 2019-01-23 12:44 204
Завтра суд Киева вынесет приговор по госизмене бывшего непрезидента Януковича 2019-01-23 11:43 246
Появились новые схемы мошенничества с евробляхами - как не остаться без авто 2019-01-23 09:41 648

Лента

15:45 Сегодня в 17:00 в Киев перестанут впускать фуры и другой крупногабаритный транспорт
15:14 Разведка США предупреждает о росте угроз России и Китая
14:53 Гриценко со свитой отравляется на фестиваль тщеславия в Давос. А на избирательную кампанию нет денег?
14:46 В аннексированном Крыму ФСБ снова проводит обыски у крымских татар
14:12 Из-за гриппа школы Киева начали массово закрывать на карантин
13:45 Покупка долларов и евро онлайн: как и что изменит в феврале новый валютный закон
13:16 Из-за снегопадов все экстренные службы перешли на круглосуточный режим работы
12:44 В Северной Корее нашли тайную базу баллистических ракет
12:15 Профсоюз учителей Киева потребовал от ГПУ и МВД арестовать агрессивного отца
11:43 Завтра суд Киева вынесет приговор по госизмене бывшего непрезидента Януковича