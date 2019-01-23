Политика В аннексированном Крыму ФСБ снова проводит обыски у крымских татар

2019-01-23 14:46 126

В оккупированном Россией Крыму, в Симферополе, в микрорайоне компактного проживания крымских татар Фонтаны в доме на улице Эмель проходит обыск.

Как сообщает "Крым.Реалии", обыск проходит в доме, где проживает семья крымских татар (глава дома - Энвер, жена Сейране).

В доме есть взрослые дети, которые являются мусульманами. Соседи характеризуют семью положительно, знают друг друга много лет.

Публичных комментариев сотрудников российских силовых структур по этому поводу нет.

Также известно, что сотрудники ФСБ проводят в аннексированном Крыму обыски у двух участников "украинского батальона имени Номана Челебиджихана".

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году на полуострове регулярно проходят обыски и допросы местного населения.