Политика Постпред Сирии устроил истерику на Совбезе ООН, угрожал ударом по Тель-Авиву

2019-01-24 15:46 183

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил, что если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива. 

"Либо настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории, либо Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создает войны в этом Совете, реализовав свое законное право защищаться и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива", − подчеркнул Аль-Джаафари на заседании Совбеза ООН.

Он также обвинил некоторых постоянных членов совбеза в покровительстве, которое они оказывают Израилю.

Постпред уточнил, что ​"агрессия Израиля против Сирии" была бы невозможной "без неограниченной поддержки, предоставляемой постоянными членами ООН этому незаконному образованию", упомянув при этом Францию, Великобританию и США.

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