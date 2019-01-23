Политика Brexit начнется на следующей неделе - Лондон и Брюссель сумели договориться

2019-01-24 14:16 240

Европарламент на следующей неделе начнет процедуру одобрения сделки о Brexit, о которой договорились Лондон и Брюссель.

"Надеемся, что в конце января мы начнем нашу процедуру", - заявила депутат парламента Данута Гебнер, имея в виду одобрение сделки для того, чтобы она вступила в силу.

Она ожидает, что соглашение о Brexit будет передано в Европейский парламент в среду-четверг, чтобы депутаты могли завершить ратификацию до 29 марта.

Также Ги Верхофстадт, представитель парламента по Brexit, заявил на сессии во вторник, что начало процесса послужит важным сигналом.

"Это означает, что пересмотр соглашения о выходе невозможный. Если повторные переговоры и возможны, то они будут касаться политической декларации, в которой мы не имеем ничего против глубоких будущих отношений между ЕС и Великобританией", - сказал он.

Напомним, выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года. Его определил референдум в июне 2016 года, на котором 51,89% британцев подержали выход страны из состава ЕС, чтобы вернуть себе контроль над своими средствами, законами, границами и внутренним рынком. Для плавного выхода Великобритании из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Он начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.