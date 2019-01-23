Политика Болгария перестанет давать гражданство всем, кто купил в стране недвижимость

2019-01-25 18:29 192

Власти Болгарии планируют остановить продажу гражданства за инвестиции иностранцев.

"Болгария планирует прекратить разрешать состоятельным иностранцам покупать гражданство за инвестиции. В Минюсте объяснили, что такая программа не смогла оправдать ожидания по увеличению прямых иностранных инвестиций и экономического развития в стране", - сообщает Reuters.

Инвестиции также могут быть сделаны в государственные облигации.

К слову, за пять лет работы программы, только 50 иностранцев, в частности из РФ, Египта, Израиля и Пакистана, купили паспорт в обмен на инвестиции в страну.

Болгария является одной из трех стран ЕС, наряду с Кипром и Мальтой, которые в настоящее время предоставляют гражданство за счет инвестиций. 20 стран-членов ЕС фактически продают вид на жительство.