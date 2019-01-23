Украина Снег парализовал Киев - на дорогах пробки 9 баллов. Карта

2019-01-23 19:00 366

Из-за снега, который начался в Киеве утром 23 января, на дорогах столицы - возникли масштабные пробки. Согласно данным сервиса Google-карты, в центре города заторы достигли 9 баллов из 10 возможных.

Так, в пробках стоит транспорт на въезде в Киев по Брест-Литовскому шоссе и проспекту Победы практически до центра города, на Большой окружной в оба направления, а также на въездах со стороны Броваров и на Голосеевском проспекте. Традиционно движение осложнено в центральной части, на Подоле и на мостах, которые соединяют левобережную часть с правобережной.

Кроме того, транспорт застрял в пробках на улицах Скляренко, Гетьмана, в районе Севастопольской площади и так далее.

Власти просят киевлян и гостей города в период ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто, а если избежать этого невозможно - быть крайне осторожными. Также коммунальщики просят не парковаться вдоль улиц и в запрещенных для этого местах.

Напомним, утро в Киеве в среду, 23 января, как и обещали синоптики, началось с обильного снегопада, и хотя на дороги вышла снегоуборочная техника, движение в городе оказалось традиционно парализованным и столицу сковали масштабные пробки.