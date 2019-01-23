Украина Снег парализовал Киев - на дорогах пробки 9 баллов. Карта

2019-01-23 19:00 366

 

Из-за снега, который начался в Киеве утром 23 января, на дорогах столицы - возникли масштабные пробки. Согласно данным сервиса Google-карты, в центре города заторы достигли 9 баллов из 10 возможных.

Так, в пробках стоит транспорт на въезде в Киев по Брест-Литовскому шоссе и проспекту Победы практически до центра города, на Большой окружной в оба направления, а также на въездах со стороны Броваров и на Голосеевском проспекте. Традиционно движение осложнено в центральной части, на Подоле и на мостах, которые соединяют левобережную часть с правобережной.

Кроме того, транспорт застрял в пробках на улицах Скляренко, Гетьмана, в районе Севастопольской площади и так далее.

Власти просят киевлян и гостей города в период ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто, а если избежать этого невозможно - быть крайне осторожными. Также коммунальщики просят не парковаться вдоль улиц и в запрещенных для этого местах.

Напомним, утро в Киеве в среду, 23 января, как и обещали синоптики, началось с обильного снегопада, и хотя на дороги вышла снегоуборочная техника, движение в городе оказалось традиционно парализованным и столицу сковали масштабные пробки.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Синоптик рассказала, сколько продлится снегопад в Украине

2019-01-23 16:30 450

Сегодня в 17:00 в Киев перестанут впускать фуры и другой крупногабаритный транспорт

2019-01-23 15:45 279

Из-за гриппа школы Киева начали массово закрывать на карантин

2019-01-23 14:12 339

Из-за снегопадов все экстренные службы перешли на круглосуточный режим работы

2019-01-23 13:16 279

Еще новости в разделе "Украина"

Рева пояснил, на сколько украинцам поднимут пенсии весной

2019-01-23 21:30 237

Украинцы растаможили около 44 тысяч "евроблях"

2019-01-23 19:30 276

Снег парализовал Киев - на дорогах пробки 9 баллов. Карта

2019-01-23 19:00 366

Опубликован список экстренных номеров для застрявших в снежных заносах по всей Украине

2019-01-23 18:30 240
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Рева пояснил, на сколько украинцам поднимут пенсии весной 2019-01-23 21:30 237
Украинцы растаможили около 44 тысяч "евроблях" 2019-01-23 19:30 276
Снег парализовал Киев - на дорогах пробки 9 баллов. Карта 2019-01-23 19:00 366
Опубликован список экстренных номеров для застрявших в снежных заносах по всей Украине 2019-01-23 18:30 240

Лента

22:00 Грейпфрут может в 3-7 раз усиливать действие лекарств - Супрун
21:30 Рева пояснил, на сколько украинцам поднимут пенсии весной
21:00 Диетологи назвали "вредные" продукты, которые важно употреблять
20:30 ЧП с кораблями у Крыма: погибли 22 моряка
20:00 Украина вышла из трех соглашений по СНГ: что теперь будет
19:30 Украинцы растаможили около 44 тысяч "евроблях"
19:11 1 февраля в Национальной оперетте состоится Международный шоу-концерт
19:00 Снег парализовал Киев - на дорогах пробки 9 баллов. Карта
18:30 Опубликован список экстренных номеров для застрявших в снежных заносах по всей Украине
18:00 В ВР назвали последствия действия моратория на проверки бизнеса