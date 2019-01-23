Политика В ВР назвали последствия действия моратория на проверки бизнеса

2019-01-23 18:00 339

 

Мораторий на проверки бизнеса, действующего в Украине с 2014 года, не оправдал себя. Следствием действия запрета стало существенное ухудшение качества продуктов питания. Такое мнение высказал член комитета ВР по вопросам здравоохранения, народный депутат Игорь Шурма.

"Бизнес бизнесу разница. Но мне кажется, что тот бизнес, от которого зависит безопасность жизнедеятельности и здоровья людей - это, например, бизнес, связанный с продуктами питания, с фармацевтической промышленностью, требует постоянного контроля. Нельзя устанавливать в этой части мораторий на проверки", - считает он.

Бизнес, который влияет на жизнь и здоровье людей, нужно проверять постоянно, считает нардеп.

"Вспомните, как мы стали свидетелями неслыханного количества смертей от ботулизма. Это же следствие ведения бизнеса? То есть, мы можем говорить о сокращении проверок, но не в тех сферах, которые могут иметь последствия для жизни и здоровья украинцев", - подчеркнул он.

Напомним, что с 1 января текущего года мораторий на проверки бизнеса был отменен, однако отдельные депутаты ВР уже зарегистрировали законопроекты о его восстановлении.

Отметим, что за последние 4 года количество массовых отравлений среди детей выросло в 17 раз. И ряд экспертов связывает такую печальную статистику в том числе и с действием моратория на проверки.

Добавим, что в прошлом году депутат Сергей Тригубенко требовал от КМУ отмены моратория на проверки именно поставщиков продуктов в школы и садики из-за рекордного количества отравлений среди детей.

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