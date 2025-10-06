Політика МЗС Туреччини прогнозує прорив у врегулюванні війни росії проти України

2025-10-06 16:44

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що у врегулюванні війни росії проти України може відбутися прорив вже за кілька місяців. На його думку, попри поточну ескалацію на фронті, контури потенційної угоди стають чіткішими після зустрічі путіна з Дональдом Трампом.

За словами Фідана, важливим поштовхом для переговорного процесу стала зустріч між лідерами росії та США на Алясці.

"На цій зустрічі були порушені надзвичайно важливі питання. російська сторона чітко і ясно виклала Трампу свої умови щодо перемир'я. Трамп потім обговорив це з президентом України та європейськими лідерами... Було обговорено, які питання можна просунути далі", – зазначив міністр.

Він додав, що Туреччина паралельно продовжує переговори з усіма сторонами – росією, Україною, США та ЄС.

Фідан розцінює поточне посилення бойових дій не як ознаку провалу дипломатії, а як класичну військову стратегію обох сторін перед можливими переговорами.

"Обидві сторони дійсно підвищують градус напруги. Бойові дії посилилися... Це є сигналом для іншої сторони. Тобто "якщо доведеться воювати, я маю для цього рішучість, волю і можливості" – такий сигнал надсилається обома сторонами" – пояснив він.

За його словами, і Україна з Європою, і росія максимально посилюють свої військові зусилля, щоб не створити враження слабкості та зміцнити свої позиції на переговорах.

Міністр вважає, що головна перешкода на шляху до миру – це доля тієї частини Донецької області, яку росія досі не окупувала.

Він підсумував, що, виходячи з його розмов з американськими та європейськими партнерами, саме в цьому питанні "через кілька місяців може відбутися прорив".

Фідан додав, що він "прокручує подумки деякі альтернативні варіанти, які могли б зблизити обидві сторони", але озвучити їх відмовився.

Крім того, очільник МЗС Туреччини вирішив порівняти ситуацію в Україні та Секторі Гази, назвавши останню "більш нагальною проблемою" через "систематичне винищення та депортацію населення".

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленський пояснив, чому зараз Україна не може деокупувати всю свою територію

2025-09-30 08:24

Ердоган пояснив, чому зараз не дуже вірить у швидке завершення війни в Україні

2025-09-24 11:28

Стало відомо, скільки українців готові терпіти війну з рашистами стільки, скільки буде потрібно

2025-09-22 16:44

Президент Бразилії заявив, що ООН могла завадити нападу рашистів та не допустити війни в Україні

2025-09-19 16:44

Еще новости в разделе "Політика"

МЗС Туреччини прогнозує прорив у врегулюванні війни росії проти України

2025-10-06 16:44

Євросоюз готує багатомільярдний проєкт зі створення "стіни з дронів"

2025-10-04 16:45

Німеччина повністю припинила видачу гуманітарних віз рашистам та білорусам

2025-10-04 13:34

Україна надасть юридичну допомогу громадянам, які кримінально переслідуються за кордоном

2025-10-04 10:31
Все статьи раздела "Політика"

Політика

МЗС Туреччини прогнозує прорив у врегулюванні війни росії проти України 2025-10-06 16:44
Євросоюз готує багатомільярдний проєкт зі створення "стіни з дронів" 2025-10-04 16:45
Німеччина повністю припинила видачу гуманітарних віз рашистам та білорусам 2025-10-04 13:34
Україна надасть юридичну допомогу громадянам, які кримінально переслідуються за кордоном 2025-10-04 10:31