Політика МЗС Туреччини прогнозує прорив у врегулюванні війни росії проти України

2025-10-06 16:44

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що у врегулюванні війни росії проти України може відбутися прорив вже за кілька місяців. На його думку, попри поточну ескалацію на фронті, контури потенційної угоди стають чіткішими після зустрічі путіна з Дональдом Трампом.

За словами Фідана, важливим поштовхом для переговорного процесу стала зустріч між лідерами росії та США на Алясці.

"На цій зустрічі були порушені надзвичайно важливі питання. російська сторона чітко і ясно виклала Трампу свої умови щодо перемир'я. Трамп потім обговорив це з президентом України та європейськими лідерами... Було обговорено, які питання можна просунути далі", – зазначив міністр.

Він додав, що Туреччина паралельно продовжує переговори з усіма сторонами – росією, Україною, США та ЄС.

Фідан розцінює поточне посилення бойових дій не як ознаку провалу дипломатії, а як класичну військову стратегію обох сторін перед можливими переговорами.

"Обидві сторони дійсно підвищують градус напруги. Бойові дії посилилися... Це є сигналом для іншої сторони. Тобто "якщо доведеться воювати, я маю для цього рішучість, волю і можливості" – такий сигнал надсилається обома сторонами" – пояснив він.

За його словами, і Україна з Європою, і росія максимально посилюють свої військові зусилля, щоб не створити враження слабкості та зміцнити свої позиції на переговорах.

Міністр вважає, що головна перешкода на шляху до миру – це доля тієї частини Донецької області, яку росія досі не окупувала.

Він підсумував, що, виходячи з його розмов з американськими та європейськими партнерами, саме в цьому питанні "через кілька місяців може відбутися прорив".

Фідан додав, що він "прокручує подумки деякі альтернативні варіанти, які могли б зблизити обидві сторони", але озвучити їх відмовився.

Крім того, очільник МЗС Туреччини вирішив порівняти ситуацію в Україні та Секторі Гази, назвавши останню "більш нагальною проблемою" через "систематичне винищення та депортацію населення".