Украина Рева пояснил, на сколько украинцам поднимут пенсии весной

2019-01-23 21:30 240

В марте нынешнего года украинским пенсионерам начнут индексировать пенсии.

23 января на сайте Минсоцполитики обнародовали проект правительственного постановления, который определяет окончательные нюансы в проведении этой процедуры и приводит в соответствие с законом кабминовские порядки.

Так, согласно предварительным расчетам министра социальной политики Андрея Ревы, украинским пенсионерам уже в марте поднимут выплаты, но не более, чем на 17,4%. Это проистекает из заложенной в законе формулы, по которой определяется коэффициент, участвующий в итоговом расчете ежегодного повышения. Он, в частности, учитывает показатели инфляции и роста зарплат за предыдущий год.

«Перерасчет пенсий зависит от коэффициента. В формуле заложен показатель средней заработной платы — 3764 грн. Теперь это значение будет умножено на коэффициент. Он рассчитывается из 50% роста зарплат и 50% инфляции. Последняя в прошлом году составила 9,8% — это 4,9%, а зарплаты примерно выросли на 25% — это 12,5%. Складываем и получаем коэффициент 17,4%. 3764 умножаются на 1,174, получается новое значение зарплаты, по которой считается пенсия», — рассказал Андрей Рева.