Политика Спецслужбы задержали партию контрабандных конфет фабрики Порошенко

2019-01-24 12:43 333

Российские спецслужбы взялись за кондитерский бизнес президента Украины, который вопреки предвыборному обещанию его не продал и продолжает получать огромные дивиденды.

По данным информагентств, ФСБ пресекла ввоз партии кондитерских изделий фабрики Roshen в Оренбургской области.

"Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска управления пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров – кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen", – сообщили СМИ со ссылкой на регпогрануправление ФСБ.

Товар передали сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для проведения разбирательства. Объем изъятой партии не уточняется.

В Roshen заявили, что компания не имеет отношения к партии кондитерских изделий, которая была задержана в России.

"Мы не располагаем информацией относительно указанных сладостей. Любая продажа корпорацией украинской продукции Roshen в РФ прекратилась еще в 2013 году", – говорится в сообщении пресс-службы Roshen.

В компании говорят, что, как и любая другая компания, не могут контролировать перемещение товара после его реализации официальными дистрибьюторами.

"Вероятность контрабанды и деятельности перекупщиков присутствует, особенно при наличии спроса", – отметили в пресс-службе.

Также в Roshen напомнили, что для продукции корпорации, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года. А 1 апреля 2017 на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Все мощности фабрики законсервированы.