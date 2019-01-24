Политика ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму и морякам

2019-01-24 21:00 384

 

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию освободить украинских моряков и пустить наблюдателей в Керченский пролив.

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, в которой призвали Россию немедленно освободить арестованных по обвинению в незаконном пересечении границы украинских моряков и поддержали инициативу о направлении группы международных наблюдателей для мониторинга ситуации в Керченском проливе. Голосование состоялось в четверг, 24 января, по итогам дебатов на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщает ТАСС.

"Ассамблея осуждает использование военной силы со стороны России против украинских военных кораблей и их экипажей..., призывает немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить предоставление им необходимой медицинской, юридической и консульской помощи", - говорится в резолюции.

В то же время в ходе дискуссии депутаты решили не упоминать в документе термин "военнопленные", на котором настаивала украинская сторона.

"Применение формулировки "военнопленный" не помогло бы деэскалации", - пояснил немецкий депутат Андреас Ник свою позицию при обсуждении документа в пленарном зале.

При этом была найдена компромиссная формулировка, которая удовлетворила украинскую сторону. В резолюцию добавили, что захваченные россиянами украинские моряки подпадают под действие "международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции". Как известно, именно комплекс Женевских конвенций, принятых в 1949 году, регулируют статус военнопленных и правила обращения с ними.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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