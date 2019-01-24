Политика Путин оконфузился на встрече с Эрдоганом: «и заплакал»

2019-01-24 18:00 594

Владимир Путин сделал военный выпад в адрес США

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что военнослужащие США, якобы, находятся на территории Сирии незаконно.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, добавив соответствующее видео. «Путин: Американские военнослужащие находятся на территории Сирии незаконно. Для их нахождения там нет никаких оснований», — процитировал президента РФ Смирнов.

В Сети на заявление Путина отреагировали с юмором. «И заплакал», «это на основании решения мосгорсуда было сделано такое заявление?», «Последствия: шокированный Трамп выводит войска», «Какие основания нахождения бурятов, кадыровцев, зелёных человечков в Крыму и на Донбассе?», «А ихтамнет. Амерскую форму можно купить в любом сирийском военторге», — пишут пользователи.