Политика Путин оконфузился на встрече с Эрдоганом: «и заплакал»

2019-01-24 18:00 594

 

Владимир Путин сделал военный выпад в адрес США

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что военнослужащие США, якобы, находятся на территории Сирии незаконно.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, добавив соответствующее видео. «Путин: Американские военнослужащие находятся на территории Сирии незаконно. Для их нахождения там нет никаких оснований», — процитировал президента РФ Смирнов.

В Сети на заявление Путина отреагировали с юмором. «И заплакал», «это на основании решения мосгорсуда было сделано такое заявление?», «Последствия: шокированный Трамп выводит войска», «Какие основания нахождения бурятов, кадыровцев, зелёных человечков в Крыму и на Донбассе?», «А ихтамнет. Амерскую форму можно купить в любом сирийском военторге», — пишут пользователи.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Путину бой: США озвучили жесткий план подавления России

2019-01-21 21:30 1254

Путин принял требование Запада по Керченскому проливу с условием

2019-01-20 14:00 18702

"Холодный душ" для Путина: Порошенко сказал, когда вернет Крым и Донбасс

2019-01-17 18:00 37704

Путин хочет прекратить транзит газа через Украину - посол США

2019-01-15 21:30 1884

Еще новости в разделе "Политика"

В разведке Украины сказали, есть ли угроза потери территории на западе

2019-01-24 22:00 276

ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму и морякам

2019-01-24 21:00 384

Представитель Google сделал скандальное заявление о "российском" Крыме

2019-01-24 19:00 402

НАТО нуждается в Украине – Порошенко

2019-01-24 18:30 354
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В разведке Украины сказали, есть ли угроза потери территории на западе 2019-01-24 22:00 276
ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму и морякам 2019-01-24 21:00 384
Представитель Google сделал скандальное заявление о "российском" Крыме 2019-01-24 19:00 402
НАТО нуждается в Украине – Порошенко 2019-01-24 18:30 354

Лента

22:00 В разведке Украины сказали, есть ли угроза потери территории на западе
21:30 Синоптики рассказали, в каких областях ударят морозы до -20°
21:00 ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму и морякам
20:30 Футболист сборной Украины переходит в российский «Зенит»
20:00 Платить за газ по завышенным платежкам не нужно, они незаконны — министр
19:30 Сутки в снежном плену: в Украине зафиксировали около 1200 ДТП
19:00 Представитель Google сделал скандальное заявление о "российском" Крыме
18:30 НАТО нуждается в Украине – Порошенко
18:00 Путин оконфузился на встрече с Эрдоганом: «и заплакал»
17:30 Украина заняла 65-е место в рейтинге лучших стран мира