Политика НАТО нуждается в Украине – Порошенко

2019-01-24 18:30 354

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина нужна НАТО как восточный фланг.

Украина нужна НАТО как восточный фланг. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного Украинского завтрака в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я горжусь тем, что международные партнеры признают, что за четыре года мы сделали больше изменений в стране, чем за предыдущие 23 года. Децентрализация, борьба с коррупцией, создание судебной системы, система государственных закупок ProZorro, построение одной из сильнейших и самых эффективных армий на континенте", – отметил президент.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что "сила Украины в необратимости реформ", а "популистским мерам нет места в экономическом курсе Украины".

Президент Украины отметил, что мало кто верил, что Украина выживет в условиях экономического кризиса и российской агрессии.

"Сегодня я прогнозирую, что Украина станет членом НАТО и неотъемлемой частью ЕС, создаст безопасность украинским гражданам и лучшее будущее", – сказал президент.

"Нам удалось пройти все испытания благодаря нашей решимости относительно изменений в стране. Мы проводим реформы и формируем устойчивость страны, а также единство и солидарность наших международных партнеров, которые помогают нам создать проукраинскую коалицию в мире", – добавил он и поблагодарил международных партнеров.

Напомним, что во время украинского завтрака в Давосе, президент Петр Порошенко заявил, что новый формат отношений с Россией не возможен, так как Москва не выполняет существующий. Также глава украинского государства подчеркнул, что Украина должна быть готова к ответу российскому агрессору и отстаивать свои интересы, а не соглашаться на мир любой ценой.