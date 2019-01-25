Политика О чем договаривались в Давосе Порошенко и вице-председатель Китая

2019-01-25 11:12 273

Украина и Китай договорились развивать сотрудничество по инвестициям. Об этом стало известно, по результатам встречи президента Украины Петра Порошенко и вице-председателя Китая Ван Цишаня, состоявшейся «на полях» форума в Давосе.

Прежде всего, стороны согласовали проведение очередного заседания украинско-китайской межправительственной комиссии, которое на этот раз должно состояться в Киеве.

Президент Порошенко отметил традиционно дружеский характер отношений, сложившихся между Украиной и Китаем, которые основываются на принципах взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности обеих стран.

Вице-председатель Китая Ван Цишань подтвердил неизменность позиции Китая, которая заключается в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно-признанных границ.

На встрече Порошенко и Ван Цишань также отметили «рост уровня доверия и взаимопонимания» между Украиной и Китаем, что является основой для укрепления стратегического партнерства.

На встрече также обсудили участие Украины в реализации инициативы Китая «Один пояс, один путь».

 Игорь ШЕВЫРЕВ.

 

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