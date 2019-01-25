Украина Арестованный в Киеве российский Boeing 737 уже выставили на продажу

2019-01-25 14:43 105

Украина выставила на аукцион российский Boeing B 737/524, арестованный за долги.

Как сообщает госпредприятие СЭТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом), самолет, который выставлен на торги на платформе СЕТАМ, был арестован за долги российской компании Трансаэро перед аэропортом Киев за обслуживание.

"Боинг прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине за долги. Сейчас проходит регистрация участников", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что цена снижена на 34%. Стартовая цена торгов составляет 17 млн 996 тыс. 665 гривен.

Дата проведения аукциона - 14 февраля 2019 года. Шаг аукциона - 180 тыс. гривен.

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