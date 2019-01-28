Политика Меркель в начале февраля встретится с императором и премьером Японии

2019-01-28 13:43 90

Германский канцлер Ангела Меркель осуществит двухдневный визит в Японию в начале февраля, во время которого проведет переговоры с премьером Синдзо Абэ.

Кроме того, программа визита также предусматривает встречу с японским императором Акихито и секретарем правительства Йошихике Сугой.

«Мы надеемся, визит германского канцлера послужит сигналом, что Япония и Германия будут активно содействовать процветанию глобальной экономики, а также дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества и взаимного доверия», - призывают в правительстве Японии.

Напомним, предстоящий визит для Меркель станет пятой поездкой в Японию со времени вступления в должность в 2005 году. А предыдущий визит был в 2016 году, приуроченный к заседанию «Группы 7» в Исе-Сима.

Игорь ШЕВЫРЕВ.

 

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