Политика Япония упростила выдачу рабочих виз и установила рекорд по приему мигрантов

2019-01-28 12:42 153

Численность иностранных работников, трудоустроившихся в Японии, по состоянию на 31 октября 2018 года составила рекордные 1 460 463 человек, согласно статистике министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения. 

Среднегодовой прирост составил 14,2%, по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

Отметим, что в Японии приток иностранной рабочей силы наблюдается уже 11-й год подряд. И нынешний показатель является рекордным, в сравнении с 2008 годом.

На перспективу, скорее всего, данная динамика будет только увеличиваться. После того как в декабре прошлого года японский парламент принял закон, смягчающий требования к оформлению «трудовых виз». Для справки: по прежнему порядку допускалось трудоустройство только узкого круга высококвалифицированных сотрудников. Например, юристов, врачей, учителей.

Если говорить о структуре миграции, то примерно треть работников, приехавших в Японию, составляют китайцы - 389 177человек, которых за год стало больше на 4,5%. Затем вьетнамцы – 316 840 работников (рост за год на 31,9%) и филиппинцы – 164 006 работников (рост за год на 11,7%).

Если же говорить об отраслях экономики, куда направлен приток иностранной рабочей силы, то это, прежде всего, обрабатывающая промышленность - 434 342 работников, розничная торговля - 186 061 работников, гостиничный бизнес и рестораны - 185 050 работников, остальные 230 510 работников в официальной статистике направлены в «другие услуги».

Игорь ШЕВЫРЕВ.

 

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