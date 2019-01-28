Украина За январь украинские пограничники не впустили в Украину почти тысячу граждан РФ

2019-01-28 14:12 36

С начала января и по данное время пограничники не пропустили в Украину почти 700 подозрительных граждан России.

"С начала года отказано во въезде 1300 иностранцам, из которых почти 700 - граждане России", - сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

Цигикал отметил, что после завершения военного положения пограничники продолжают в усиленном режиме осуществлять проверку граждан, въезжающих в Украину.

Как передают "Українськi Новини", с момента введения ограничений на въезд количество граждан РФ, желающих въехать на территорию Украины, уменьшилось в два раза.

Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.