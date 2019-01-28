Политика Политзаключенный Гриб заявил о пытках ФСБ

2019-01-28 20:00 240

Политзаключенный Павел Гриб во время судебного заседания рассказал, как сотрудники ФСБ пытали его, снимая процесс на видео.

Политзаключенный сообщил, что его задержали не в российском городе Ярцево, как сообщили российские силовики, а в белорусском городе Гомеле. Также Гриб рассказал, как сотрудники ФСБ его избивали.

«После разговора я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Украину, однако меня встретили неизвестные люди. Их было пятеро. Выглядели как обычные люди - джинсы, черные куртки. Мне на голову натянули капюшон, погрузили в микроавтобус и вывезли в лес. Били по ногам и в живот, снимали это на камеру; забрали документы и обратный билет. Затем повезли в какой-то спортивный зал. Помню, там была шведская стенка. Меня грозились повесить на нее вверх ногами. К рукам привязали гири. В туалет водили, но не давали ни пить, ни есть. А уже потом – к следователю», – рассказал Гриб.

Напомним, в четверг, 24 января, в России состоялось очередное судебное заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, на котором Гриб заявил об очень плохом самочувствии, но врач, без осмотра, выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья. После этого Грибу стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.