Политика У Кличко подтвердили, что мэр Киева был госпитализирован в клинику в Австрии

2019-01-29 10:12 249

Как сообщила пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева, Виталий Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в клинику в Австрии на обследование.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, травма не связана с прогулкой на лыжах.

"Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь не сообщила о дате возвращения мэра к своим обязанностям. При этом добавила, что в связи с тем, что произошло, мэр отложил рабочий визит в Осло.