Политика Луценко закрыл уголовное дело против Холодницкого - нет состава преступления

2019-01-29 13:44 210

В Украине закрыли уголовное производство против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Речь идет о деле по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования.

"Производство по ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли 29 декабря 2018 года", - сообщает "УП" со ссылкой на официальный ответ Генпрокуратуры.

Причиной этому, по данным ГПУ, стало "отсутствие события уголовного преступления" и "отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения".

Напомним, весной 2018 года стало известно, что в рабочем кабинете Холодницкого было найдено подслушивающее устройство. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прослушка главы САП проводилась в рамках следственных действий ГПУ и НАБУ. Позже НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении Холодницкого. На записи зафиксированы разговоры главы ведомства относительно ряда уголовных производств, начатых САП. 26 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь главу САП к дисциплинарной ответственности, применив взыскание в виде выговора, хотя Луценко требовал его уволить.

 

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