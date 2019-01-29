Политика Южанина сделала жесткое заявление по завершению льготной растаможки авто на евробляхах

2019-01-30 08:12 213

Владельцам машин на евробляхах напомнили, что до конца льготного периода легализации авто осталось менее месяца. Продлевать или менять сроки льготного растаможивания авто на еврономерах в Украине никто не станет.

"Никакого поворота событий не может быть. Нормы принимались очень сложно. Трудно было найти компромисс с людьми, которые были категорически против предоставления льгот. ...Те, кто хочет растаможить авто, в установленные законом сроки успеет это сделать. Никаких разговоров о продолжении, переносе или изменении этих сроков быть не может", - заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп от БПП Нина Южанина в интервью "РБК-Украина".

Она также рассказала о саботаже реализации новых законов, в частности, со стороны сотрудников таможен.

"На третью неделю после того, как они вступили в силу (законы об обязательной растаможке авто на еврономерах и штрафах за нарушения), большое количество машин поехало на растаможку. Еще в течение четвертой недели работу саботировали некоторые таможни, устроив сговор между таможенными постами и брокерами. Подогревали этот саботаж люди, для которых это раньше был бизнес", - отметила председатель парламентского комитета.

Напомним, Верховная Рада 8 ноября 2018 года ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобиля из-за границы и увеличенные штрафы за нерастаможенные машины. Оба закона вступили в силу 28 ноября прошлого года. В конце февраля истекает срок льготной растаможки авто на еврономерах с оплатой только половины ставки акцизного налога, однако еще в течение трех месяцев не будут штрафовать нарушителей обновленного законодательства.