Политика У Луценко задумали проверять украинцев на полиграфе на предмет пособничества РФ

2019-01-30 13:45 201

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверять с помощью специальной программы граждан на предмет сотрудничества с оккупационными властями на Донбассе.

"Сейчас верховный главнокомандующий Петр Алексеевич дал поручение и сейчас много кто занимается тем, как отсеять тех людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, от тех, кто вынужденно работает учителем в школе, и тот, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги", - заявил Матиос в эфире политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112".

По его словам, это станет возможным благодаря разработанной в Одессе программе.

"Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека. Придется пропустить (через полиграф) все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины", - заявил Матиос.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Несмотря на войну товарооборот между Украиной и РФ быстро растет

2019-01-30 15:14 123

За январь украинские пограничники не впустили в страну почти тысячу граждан РФ

2019-01-29 10:41 720

ПАСЕ приняла резолюцию - РФ обязали немедленно освободить украинских моряков

2019-01-24 13:15 1242

Спецслужбы задержали партию контрабандных конфет фабрики Порошенко

2019-01-24 12:43 858

Еще новости в разделе "Политика"

Чрезвычайный посол Польши Ян Пекло покидает Украину, его сменил замглавы МИД

2019-01-30 15:45 87

У Трампа заявили, что не станут посылать армию для свержения режима Мадуро

2019-01-30 14:46 312

У Луценко задумали проверять украинцев на полиграфе на предмет пособничества РФ

2019-01-30 13:45 201

"Те украли и эти украли" - Кабмин Гройсмана отменил завышенные в три раза тарифы на газ для населения

2019-01-30 12:16 528
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Чрезвычайный посол Польши Ян Пекло покидает Украину, его сменил замглавы МИД 2019-01-30 15:45 87
У Трампа заявили, что не станут посылать армию для свержения режима Мадуро 2019-01-30 14:46 312
У Луценко задумали проверять украинцев на полиграфе на предмет пособничества РФ 2019-01-30 13:45 201
"Те украли и эти украли" - Кабмин Гройсмана отменил завышенные в три раза тарифы на газ для населения 2019-01-30 12:16 528

Лента

15:45 Чрезвычайный посол Польши Ян Пекло покидает Украину, его сменил замглавы МИД
15:14 Несмотря на войну товарооборот между Украиной и РФ быстро растет
14:46 У Трампа заявили, что не станут посылать армию для свержения режима Мадуро
14:13 Сгоревший на Крещатике Центральный гастроном перестроят в ТРЦ
13:45 У Луценко задумали проверять украинцев на полиграфе на предмет пособничества РФ
КАРТА 13:12 Сегодня днем в Украине будет тепло +10°C, но дождливо
13:09 НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Жилой комплекс года»
12:44 В споре с Вашингтоном Китай заручился поддержкой Макрона и Конте
12:16 "Те украли и эти украли" - Кабмин Гройсмана отменил завышенные в три раза тарифы на газ для населения
фото 11:43 В Днепре расстреляли из гранатомета элитный внедорожник криминального авторитета