Политика Демарш посла ЕС - дипломаты потребовали освободить пленных украинских моряков

2019-01-31 09:10 120

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предпринял официальный демарш перед заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко из-за удерживаемых в российской тюрьме украинских военнопленных.

"Посол Эдерер напомнил хорошо известную позицию ЕС касательно продолжающегося задержания Россией украинских военнослужащих", - сообщает DW.

ЕС ожидает от России незамедлительного и безусловного освобождения 24 захваченных украинских моряков, а также уважения их прав на юридическую защиту и беспрепятственный доступ к ним консульских сотрудников.

Брюссель также призывает Москву обеспечить доступ раненным морякам к надлежащей медицинской помощи. А применение Россией силы 25 ноября прошлого года опять назвали "неприемлемым".

К слову, демарш - это классический инструмент в дипломатии, означающий выступление правительства или дипломатических органов одного государства перед правительством другого государства с целью заявить свою позицию, выразить протест и т.д.