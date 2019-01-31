Политика Демарш посла ЕС - дипломаты потребовали освободить пленных украинских моряков

2019-01-31 09:10 120

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предпринял официальный демарш перед заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко из-за удерживаемых в российской тюрьме украинских военнопленных. 

"Посол Эдерер напомнил хорошо известную позицию ЕС касательно продолжающегося задержания Россией украинских военнослужащих", - сообщает DW.

ЕС ожидает от России незамедлительного и безусловного освобождения 24 захваченных украинских моряков, а также уважения их прав на юридическую защиту и беспрепятственный доступ к ним консульских сотрудников.

Брюссель также призывает Москву обеспечить доступ раненным морякам к надлежащей медицинской помощи. А применение Россией силы 25 ноября прошлого года опять назвали "неприемлемым".

К слову, демарш - это классический инструмент в дипломатии, означающий выступление правительства или дипломатических органов одного государства перед правительством другого государства с целью заявить свою позицию, выразить протест и т.д.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Амрам Петросян: Дипломатический демарш Запада приведет к укреплению России, как сверхдержавы

2018-03-27 09:32 10643

Минские переговоры: главари ДНР/ЛНР устроили громкий демарш

2016-07-04 20:00 5330

Еще новости в разделе "Политика"

Вступил в силу закон, упрощающий переход церквей в состав ПЦУ

2019-01-31 09:43 381

Демарш посла ЕС - дипломаты потребовали освободить пленных украинских моряков

2019-01-31 09:10 120

Пенсионный возраст понижен на пять лет: президент решился на смелый шаг

2019-01-31 08:09 270

Евросоюз меняет «визовые правила»

2019-01-30 18:30 549
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Вступил в силу закон, упрощающий переход церквей в состав ПЦУ 2019-01-31 09:43 381
Демарш посла ЕС - дипломаты потребовали освободить пленных украинских моряков 2019-01-31 09:10 120
Пенсионный возраст понижен на пять лет: президент решился на смелый шаг 2019-01-31 08:09 270
Евросоюз меняет «визовые правила» 2019-01-30 18:30 549

Лента

09:43 Вступил в силу закон, упрощающий переход церквей в состав ПЦУ
09:10 Демарш посла ЕС - дипломаты потребовали освободить пленных украинских моряков
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:42 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:09 Пенсионный возраст понижен на пять лет: президент решился на смелый шаг
23:00 Что делать, если приглашение на выборы не пришло
22:00 Пропавший футболист: на берегу моря нашли обломки кресел самолета
21:32 Золотарев: позиция Иерусалимского Патриарха показательна
видео 21:30 Геращенко опубликовал видео убийства супружеской пары в Николаеве
21:15 Киев попал в топ-6 самых многоснежных городов Европы
21:00 Мадуро сказал, что Россия каждый месяц свозит в Венесуэлу оружие