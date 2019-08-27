Политика Украина и РФ проведут обмен пленными уже на этой неделе, но есть нюансы

2019-08-27 10:13 114

Российская и украинская стороны сегодня возобновят подготовку к обмену удерживаемыми лицами, его планируют провести до конца недели.  

"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Со вторника возобновится активная работа и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени всё должно произойти", – рассказал адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, сейчас стороны также решают проблему снятия всех обвинений с людей, заявленных на обмен. Речь идет не только о вопросе "политической воли", но и о юридических нюансах.

Знакомые с ситуацией источники СМИ, объяснили, что информационная пауза в согласовании списков на обмен связана с "чувствительностью темы". По их словам, дело находится на финальной стадии, однако объявлять окончательную дату пока преждевременно, чтобы "не помешать решению вопроса".

В то же время, окончательного решения, сколько человек будет в списках с обеих сторон, до сих пор нет. Один из собеседников журналистов заявил, что "всплывшая в СМИ формула 33 на 33 - условная, поскольку по некоторым людям до сих пор нет ясности".

Нет ясности пока по поводу обмена 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, захваченных Россией в Керченском проливе. Их адвокат Николай Полозов в беседе с журналистами воздержался от заявлений, уточнив, что "какие-то процессы идут, но мы их пока не комментируем". По словам других собеседников, окончательного решения об их участии в обмене еще не принято.

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