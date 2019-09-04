Политика Впервые названа точная дата обмена пленными между Украиной и РФ

2019-09-04 10:14 402

Процесс освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, возможно, будет запущен до конца этой недели. 

Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источники в дипломатических крунгах, обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября.

Тем временем, другой диписточник, подтвердив, что освобождение запланировано на субботу, отметил, что договоренности носят предварительный характер.

"Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", - сказал он.

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