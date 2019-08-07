Политика Решение о возвращении РФ в ПАСЕ будет пересмотрено в сентябре

2019-08-07 13:12 135

Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть возвращение в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве. Текст заявления опубликовал постоянный представитель Великобритании в ПАСЕ Кристофер Ивон.

В заявлении отмечается, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи. Великобритания также обвинила российские власти в нарушении Конвенции о правах человека, сообщает Голос Америки

Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре. На днях обращение в Совет Европы в связи с нарушением избирательных прав россиян на этапе регистрации кандидатов на предстоящих выборах направили представители Гражданского форума ЕС – Россия.

Напомним, в июне ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации. Официальной причиной снятия с РФ ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.