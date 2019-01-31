Политика Канада осудила преступления РФ, но побоялась признать Путина военным преступником

2019-01-31 15:13 144

Канада осудила РФ за многочисленные нарушения международного права и агрессивное поведение, однако не признала Путина военным преступником. 

"Канада глубоко обеспокоена действиями России, которые подрывают основанный на правилах международный порядок. Министр иностранных дел неоднократно выступала против действий России, что бросают вызов приемлемым международным нормам", - сообщает пресс-служба МИД Канады.

При этом глава МИД Канады Фриланд проигнорировала запрос автора петиции признать Путина военным преступником и направить его в Международный уголовный суд в Гааге.

"Канада и в дальнейшем будет работать с нашими партнерами над прекращением постоянных нарушений Россией ее международных законодательных обязательств", - ограничила свое осуждение Кремля глава МИД Канады.

Она добавила, что правительство следит за ситуацией с правами человека в Крыму и "использовать каждую возможность для выражения своих беспокойств, в частности в рамках ООН и ОБСЕ".

"Наша поддержка народу Украины остается прочной, Канада и в дальнейшем будет приобщаться к усилиям по поддержке Украины, в том числе приняв третью конференцию по вопросам реформ в 2019 роду", - утверждается в документе.

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