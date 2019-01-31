Мир Еврокомиссия обнародовала рейтинг стран по количеству ДТП на дорогах

2019-02-01 15:46 174

Еврокомиссия опубликовала отчет о ДТП в странах Евросоюза, согласно которому чаще всего в аварии попадают австрийские водители, а реже всех - автомобилисты из Дании.

Так, согласно отчету, в Австрии на 10 тысяч жителей приходится 44 аварии, а в Дании - всего пять. Также высока вероятность попасть в аварию на дорогах в Германии (37 аварий на 10 тысяч жителей) и Бельгии (35).

Данные о ДТП в Словении, Португалии, Мальте и Италии несколько лучше австрийских - там в аварию попадают около 30 автомобилистов из 10 тысяч. При этом самые безопасные дороги на Кипре (7,5 ДТП на 10 тысяч жителей) и в Финляндии (8,5).

По данным патрульной полиции, за прошлый год в Украине случилось 150 120 ДТП – это на 12406 меньше показателей 2017 года (7,6% снижение). В дорожных авариях погибли 3 350 человек, а число пострадавших превысило 30 тысяч.