У Кличко изобретают очередную новую систему контроля оплаты парковки

В Киеве намерены создать автоматизированную систему контроля оплаты парковки. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА.
Коммунальному предприятию "Киевтранспарксервис" поручили разработать технические требования к такой системе и согласовать их с Департаментом информационно-коммуникационных технологий.
Департамент транспортной инфраструктуры должен в течение четырех месяцев подготовить проект распоряжения Киевской городской государственной администрации о внедрении этой системы и порядок ее функционирования.
Отметим, Киев перешел на безналичную оплату парковки еще в августе 2017 года.
Напомним, 27 сентября 2018 года в Украине вступили в силу новые правила парковки. С тех пор, если водитель не оплатил парковку и это зафиксировали на фото или видео, ему могут оставить квитанцию о штрафе на лобовом стекле, а если машина стоит там, где нельзя, - ее смогут эвакуировать.