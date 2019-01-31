Украина У Кличко изобретают очередную новую систему контроля оплаты парковки

2019-02-01 12:43 246

В Киеве намерены создать автоматизированную систему контроля оплаты парковки. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА.

Коммунальному предприятию "Киевтранспарксервис" поручили разработать технические требования к такой системе и согласовать их с Департаментом информационно-коммуникационных технологий.

Департамент транспортной инфраструктуры должен в течение четырех месяцев подготовить проект распоряжения Киевской городской государственной администрации о внедрении этой системы и порядок ее функционирования.

Отметим, Киев перешел на безналичную оплату парковки еще в августе 2017 года.

Напомним, 27 сентября 2018 года в Украине вступили в силу новые правила парковки. С тех пор, если водитель не оплатил парковку и это зафиксировали на фото или видео, ему могут оставить квитанцию о штрафе на лобовом стекле, а если машина стоит там, где нельзя, - ее смогут эвакуировать.

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