Политика Неугодный Банковой Зураб Аласания досрочно уволен с должности главы НОТУ

2019-02-01 10:13 210

Наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией.

"Только что Наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией. Девять за, три против", - сообщила член набсовета Светлана Остапа а своей странице в Facebook.

О подробностях и причинах такого решения не говорится. Медиаэксперты уверены, что в год двойных выборов правительство банально зачищает неугодных и неудобных.

Напомним, в сентябре прошлого года Зураб Аласания заявлял о проблемах с финансированием UA:Перший. Минувшим летом на значительной части территории страны из-за долгов была прекращена аналоговая трансляция телеканала UA:Первый.

При Аласании в Украине был проведен песенный конкурс "Евровидение", однако по его итогам организаторов обвиняли в нецелевом использовании средств.

Менеджер тогда подчеркивал, что "ни одна копейка не исчезла никуда, а то, что касается бюрократических процедур, могут быть любые нарушения, но они никогда не были преднамеренными".

Кроме того, Аласания неоднократно заявлял, что телевидение в Украине не должно заниматься пропагандой, и не исключал подачи иска в суд на правительство Украины.

Зураб Аласания – украинский журналист и медиаменеджер грузинского происхождения, он работал, в частности, на канале Hromadske. С марта 2014 года он был генеральным директором Национальной телекомпании Украины, а с 2017 года – председателем Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

В 2016 году Аласания уже писал заявление об отставке: тогда украинское медиасообщество считало, что он испортил отношения с властью из-за проектов разоблачения коррупции.