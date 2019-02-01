Политика Неугодный Банковой Зураб Аласания досрочно уволен с должности главы НОТУ

2019-02-01 10:13 210

Наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией. 

"Только что Наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией. Девять за, три против", - сообщила член набсовета Светлана Остапа а своей странице в Facebook.

О подробностях и причинах такого решения не говорится. Медиаэксперты уверены, что в год двойных выборов правительство банально зачищает неугодных и неудобных.

Напомним, в сентябре прошлого года Зураб Аласания заявлял о проблемах с финансированием UA:Перший. Минувшим летом на значительной части территории страны из-за долгов была прекращена аналоговая трансляция телеканала UA:Первый.

При Аласании в Украине был проведен песенный конкурс "Евровидение", однако по его итогам организаторов обвиняли в нецелевом использовании средств.

Менеджер тогда подчеркивал, что "ни одна копейка не исчезла никуда, а то, что касается бюрократических процедур, могут быть любые нарушения, но они никогда не были преднамеренными".

Кроме того, Аласания неоднократно заявлял, что телевидение в Украине не должно заниматься пропагандой, и не исключал подачи иска в суд на правительство Украины.

Зураб Аласания – украинский журналист и медиаменеджер грузинского происхождения, он работал, в частности, на канале Hromadske. С марта 2014 года он был генеральным директором Национальной телекомпании Украины, а с 2017 года – председателем Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

В 2016 году Аласания уже писал заявление об отставке: тогда украинское медиасообщество считало, что он испортил отношения с властью из-за проектов разоблачения коррупции.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Диктатору Мадуро предложили свободу и амнистию в случае добровольной отставки

2019-01-25 15:45 876

Парламент не сумел отправить в отставку премьер-министра - перевес всего 19 голосов

2019-01-17 15:46 732

Парламент рекордно провалил план Brexit - сегодня Мэй хотят отправить в отставку

2019-01-16 10:41 816

Отставка Моуринью: тренировать Манчестер Юнайтед будет резервист Оле-Гуннар Сульшер

2018-12-18 13:44 1953

Еще новости в разделе "Политика"

Неугодный Банковой Зураб Аласания досрочно уволен с должности главы НОТУ

2019-02-01 10:13 210

Коболев заявил, что готов выполнять решение Кабмина по счетчикам газа, но за деньги и на своих условиях

2019-02-01 08:29 492

РФ уже захотела "защищать" свободу вероисповедания в Украине

2019-01-31 20:00 579

Полторак: Россия не отказалась от планов захватить Украину

2019-01-31 19:30 546
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Неугодный Банковой Зураб Аласания досрочно уволен с должности главы НОТУ 2019-02-01 10:13 210
Коболев заявил, что готов выполнять решение Кабмина по счетчикам газа, но за деньги и на своих условиях 2019-02-01 08:29 492
РФ уже захотела "защищать" свободу вероисповедания в Украине 2019-01-31 20:00 579
Полторак: Россия не отказалась от планов захватить Украину 2019-01-31 19:30 546

Лента

12:43 У Кличко изобретают очередную новую систему контроля оплаты парковки
12:15 В Сеуле возобновились массовые протесты против корейских пасторов
11:42 Сегодня вступили в силу новые тарифы - куб воды в Киеве стоит более 20 гривен
11:14 Сегодня в Киеве ограничат движение по Южному мосту в сторону Столичного шоссе
10:41 Покупка долларов онлайн: как и что изменит в феврале новый валютный закон
10:13 Неугодный Банковой Зураб Аласания досрочно уволен с должности главы НОТУ
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
фото 09:12 США выдвинули на Нобелевскую премию приговореного к пожизненному за сепаратизм
08:29 Коболев заявил, что готов выполнять решение Кабмина по счетчикам газа, но за деньги и на своих условиях
07:31 Украина впервые экспортировала газ в Европу - кто и как на этом заработал