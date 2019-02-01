Украина Сегодня вступили в силу новые тарифы - куб воды в Киеве стоит более 20 гривен

2019-02-01 11:42 126

Сегодня в Киеве изменились тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение, вступили в силу новые тарифы.

Как сообщили в "Киевводоканале", НКРЭКУ, 25 января установила новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению для "Киевводоканала".

"Таким образом, НКРЭКУ установило для "Киевводоканала" следующие тарифы: тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 20,376 грн (в т. Ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м, из них 10,812 грн (в т. Ч. НДС 1,802 грн) за 1 куб. м водоснабжения, 9,564 грн (в т. Ч. НДС 1,594 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 21,756 грн (в т. Ч. НДС 3,626 грн), из них 11,544 грн (в т. Ч. НДС 1,924 грн) за 1 куб. м водоснабжения, 10,212 грн (в т. Ч. НДС 1,702 грн) за 1 куб. м водоотведения", - сообщают на предприятии.