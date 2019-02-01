Политика Евросоюз устраивает переговоры с диктатором Мадуро, создана контактная группа

2019-02-01 14:13 240

Как сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, контактная группа попытается помочь мирному урегулированию ситуации в Венесуэле. 

Работу контактной группы будет координировать Евросоюз. Она получит мандат на 90 дней.

В состав группы со стороны ЕС должны войти Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Португалия, Швеция и Нидерланды. Также в контактную группу согласились войти Эквадор, Коста-Рика, Уругвай и Боливия.

Первая встреча группы запланирована на следующей неделе в Южной Америке.

Напомним, 31 января депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая признает Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. В резолюции Европарламенте указано, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был избран на этот пост 20 мая 2018 года на выборах с нарушениями международных демократических стандартов, его инаугурацию 10 января Европарламент классифицирует как "узурпацию власти".

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