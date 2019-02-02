Политика США не будет вести переговоры с Россией до освобождения пленных моряков - Волкер

2019-02-02 12:30 234

 

США не будут продолжать переговоры с Россией, пока Кремль не отпустит на свободу захваченных украинских моряков. Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Штатах, приводя слова специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера.

"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы", - отметил он.

Волкер добавил, что в Вашингтоне обладают полной информацией о ситуации в районе Керченского пролива.

"Нам известно и из изображений, и с видео, и из того, что нам показывают украинские коллеги, это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в России", - сообщил спецпредставитель.

По словам Волкера, США рассматривают возможность усиления санкций против России за действия в Керченском проливе.

"Я могу сказать, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия не вернет моряков и будет продолжать контроль над Керченским проливом", - подчеркнул он.

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