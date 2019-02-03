Епифаний сообщил, кто приедет на его интронизацию

Участвовать в церемонии будут патриарх Филарет и представители делегации Вселенского патриархата.
В интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания будут принимать участие почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и представители делегации Вселенского патриархата. Об этом митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, опубликованном в субботу, 2 февраля.
По его словам, есть очень много желающих принять участие в церемонии.
Так, в интронизации примет участие почетный патриарх церкви Филарет, а также делегация Вселенского патриархата.
"Будет делегация Вселенского патриархата, будут делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке, будут представители со святой горы Афон", - сказал он.
Кроме этого, есть много желающих архиереев Болгарской, Грузинской, Элладской и Кипрской церквей приехать на интронизацию.
"Они официально не могут принять участие до тех пор, пока не будет принято коллегиальное решение той или иной церкви о признании нашего автокефального статуса. Поэтому, к сожалению, они не смогут принять участие в интронизации", - отметил митрополит Епифаний.
Напомним, церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания состоится 3 февраля в Софийском соборе в Киеве.