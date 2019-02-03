Украина Епифаний сообщил, кто приедет на его интронизацию

2019-02-03 14:00 354

 

Участвовать в церемонии будут патриарх Филарет и представители делегации Вселенского патриархата.

В интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания будут принимать участие почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и представители делегации Вселенского патриархата. Об этом митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, опубликованном в субботу, 2 февраля.

По его словам, есть очень много желающих принять участие в церемонии.

Так, в интронизации примет участие почетный патриарх церкви Филарет, а также делегация Вселенского патриархата.

"Будет делегация Вселенского патриархата, будут делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке, будут представители со святой горы Афон", - сказал он.

Кроме этого, есть много желающих архиереев Болгарской, Грузинской, Элладской и Кипрской церквей приехать на интронизацию.

"Они официально не могут принять участие до тех пор, пока не будет принято коллегиальное решение той или иной церкви о признании нашего автокефального статуса. Поэтому, к сожалению, они не смогут принять участие в интронизации", - отметил митрополит Епифаний.

Напомним, церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания состоится 3 февраля в Софийском соборе в Киеве.

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