Украина Детей без прививки не пустят в школу: подробности решения Минздрава

2019-02-03 11:30 369

 

В Одесской области отныне дети, которые не привиты от кори, будут допускаться к посещению садика либо школы лишь по решению медкомиссии. Об этом сообщают из областной администрации, со ссылкой на соответствующий совместный приказ руководства департаментов здравоохранения, образования и науки, а также регионального лабораторного центра Минздрава.

В обладминистрации рассказали: «Если ребенок не получил прививки из-за противопоказаний, его могут допустить в школу или детсад при благополучной эпидситуации. Если после прохождения медкомиссии в получении разрешения будет отказано, могут предложить проходить обучение индивидуально».

Стоит отметить, что в январе текущего года в Одесской области зафиксировали 303 случая заболевания корью.

Руководитель департамента здравоохранения обладминистрации Елена Теряева заявила: «В течение последней недели заболеваемость выросла в два раза за счет вспышки в селе Шевченково Килийского района. Во всех одесских медучреждениях есть бельгийская вакцина от кори для прививания детей».

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, только за четвертую наделю января в Одесской области зарегистрированы 139 новых случав кори. В Одессе число заболевших стремительно растет – если раньше их было 28 человек, то теперь эта цифра составляет 110. Отмечается, что наибольшее количество заболевших зафиксировано в областном центре — 142. Что касается госпитализированных с заболеванием одесситов, что их количество также выросло – на данный момент их 77 против 65, что составляет 18 процентов.

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