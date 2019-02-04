Украина В Киеве начали работать инспекторы по парковке

2019-02-04 18:00 297

С 1 февраля на столичных дорогах начали дежурство, так называемые, инспектора по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Об этом сообщил начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин, пишет Bigmir.

Однако, с 1 февраля на улицы вышли только 10 инспекторов — в течении 2 месяцев они будут работать в тестовом режиме.

Но уже в апреле появится значительно больше инспекторов, которые начнут осуществлять фотофиксацию нарушений и действительно выписывать штрафы.

А в мае обещают внести последние необходимые юридические изменения, которые позволят эвакуировать автомобили “героев парковки“.